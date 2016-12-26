



В США тестируют новое лекарство от сердечной недостаточности - 27.12.2016 15:15

Ученые из Университета Вандербильта, США, провели испытания нового препарата, предназначенного для лечения сердечной недостаточности.

Отмечается, что под воздействием нового препарата, который получил название цималглермин, ткани сердечной мышцы восстанавливаются, так как препарат стимулирует ткани сердца к росту.

В рамках исследования был проведен эксперимент, в котором приняли участи 40 добровольцев с сердечной недостаточностью. Одной группе испытуемых давали новый препарат, а участникам второй группы давали плацебо. Было установлено, что новое лекарство привело к стабильному увеличению фракции выброса левого желудочка у участников первой группы. Своего пика данный эффект достигал на 28-й день применения. В целом, эффект от лекарства сохранялся в течение 90 дней.

Новый препарат, несмотря на положительные моменты, имеет также и побочные эффекты, в виде тошноты и головной боли. Исследования цималглермина продолжаются. Ученые заявляют, что предварительные результаты уже являются есьма обнадеживающими.

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