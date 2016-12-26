Частные предприниматели получат новый налог

- 27.12.2016 14:44
Частные предприниматели получат новый налог

Верховная Рада Украины утвердила 6 декабря изменения в законодательстве Украины касаемо работы физических лиц-предпринимателей. Изменения были подписаны Президентом Украины во вторник, 27 декабря.

Новые нормы законодательства предусматривают, что ФЛП второй и третьей группы с 1 января 2017 года обязаны платить ежемесячно единый социальный взнос в размере 704 гривны. Причем, даже если никакой прибыли не было, платеж все равно необходимо осуществить.

Ранее предусматривалось, что при наличии прибыли физлица-предприниматели платили ЕСИ и 5% налога. Осуществлять платежи не приходилось, если в какой-то месяц не было движения средств. В связи с этим предприиматели могли платить тогда, когда у них была реальная прибыль, и они могли держать ФЛП открытым.

В связи с принятыми нововведениями многие предприниматели решили закрыть так называемые "спящие ФЛП" - которые не использовались постоянно. В налоговых органах можно уже заметить очереди из желающих закрыть предприятие до нового года, чтобы не платить ЕСВ за простаивающий ФЛП.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: закрытие фоп, ФЛП простаивает, обязательный есв для ФОП

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