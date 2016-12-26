Спасатели отыскали самописцы разбившегося Ту-154

- 27.12.2016 14:23
Спасатели отыскали самописцы разбившегося Ту-154

Все бортовые самописцы с потерпевшего крушение самолета ту-154 были обнаружены. Местонахождение всех "черных ящиков" определили специалисты, осуществлявшие поисковые работы на месте крушения военного самолета.

По имеющейся информации, у самолета один самописец находился в передней части, и в хвостовой - еще два. Первый "черный ящик" уже был поднят на поверхность. Исследование и расшифровку будут осуществлять в Москве.

Два других бортовых самописца планируется поднять в ближайшее время.

Напомним, военный самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение в небе над Черным морем спустя некоторое время после взлета. Судно направлялось в провинцию Латакия в Сирии. Самолет вылетел из Сочи в воскресенье, 25 декабря, в 5:25 по местному времени. С радаров он исчез уже через 2 минуты после вылета. На борту потерпевшего крушение самолета находилось 92 человека, среди пассажиров были общественные деятели, госслужащие, журналисты, военные, а также музыканты ансамбля Алексаднрова. Предполагалось, что ансамбль должен был выступить на авиабазе Хмеймим на новогоднем концерте.

Платиновая Буковина

Ключові слова: ту 154, крушение ту 154 сочи

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