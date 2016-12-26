



Как сохранить стройность после новогодних праздников - 27.12.2016 13:10

Новогоднее празднование с обилием вкусностей, которое обычно затягивается на несколько дней, нередко приводит к набору пары лишних килограммов. Вряд ли кому-то захочется заполучить такой не особо приятный подарок под елочку! Давайте разберемся, что стоит делать, если вы все же умудрились поправиться во время новогодних каникул.

Празднование дома, походы в гости или прием гостей у себя в первые дни января - все эти мероприятия растягиваются едва ли не на неделю, и сопровождаются множеством калорийных блюд. Ежели все это не самым лучшим образом сказалось на вашей талии, тогде сразу по окончанию застолий необходимо тут же брать себя в руки, чтобы привести свое тело в норму в кратчайшие сроки, причем, щадящим образом.

Разгрузочные дни - весьма полезная вещь для организма. Один-два таких дня в неделю позволят мягко очистить организм от вредных веществ, а также поспособствуют плавной потере набранного веса. Разгрузку можно делать на кисломолочных продуктах, на овощах или фруктах и даже на рыбе. Очень важно соблюдать между приемами пищи правильно расчитанные промежутки времени. Употреблять пищу необходимо каждые три часа.

Снижение потребления соли также поможет уменьшить талию в объеме. Всем известно, что соль задерживает в организме жидкость. Добавляйте в пищу меньше соли либо не солите блюда вообще, а также старайтесь избегать блюд, в которых и так содержится соль в достатке - это консервы, сыры, колбасы и прочие продукты.



Чаи для похудения или таблетки с аналогичным действием обещают быстрый эффект, однако его, как правило, не наступает, либо он будет кратковременным. В основном, они обладают слабительным или мочегонным действием, и при неумелом использовании, здоровье от них может только пострадать.



Разогнать лишние сантиметры можно занятиями спортом. Простая физическая активность также подойдет - вместо общественного транспорта попробуйте добираться на работу пешком, откажитесь от лифта в пользу лестницы, чаще гуляйте в парках. В период новогодних каникул смело отправляйтесь кататься на санках или коньках. В целом, любая активность будет уместной и позволит без проблем разобраться с парочкой лишних килограмм.

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