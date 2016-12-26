Боевики освободили двух пленных украинок- 27.12.2016 12:47
По заявлению заместителя министра обороны Украины Василия Будика, сегодня, 27 декабря, украинской стороне были переданы двое пленных гражданок Украины. Боевики "ДНР" передали девушек без каких-либо условий. Речь идет об Анжелике Пресняковой и Ольге Сворак.
Сейчас обе девушки находятся на территории, подконтрольной Украине.
Будик отметил, что бывшие освобожденные украинки чувствуют себя нормально, очень счастливы. СБУ и Министерство обороны совместно обеспечили технические условия для перехода.
Это судья из Мариуполя, а также журналистка, которая пребывала на территории Луганской области. Замминистра обороны отметил, что особождение осуществлялось без каких-либо условий, без обмена, в соответствии с запланированным.
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