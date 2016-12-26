



Штормовое предупреждение в Украине 27 12 2016 - 27.12.2016 12:23

Синоптики сообщают о штормовом предупреждении на территории Украины. Как отмечают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины, во вторник, 27 декабря, ожидаются порывы ветра со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Спасатели призывают граждан во время пребывания на улице соблюдать правила безопасности.

Так, на улице следует избегать движения рядом с рекламными конструкциями, линиями электропередач и деревьями с размашистыми кронами. Из-за порывов ветра эти конструкции могут повредиться и нанести серьезный ущерб, вплоть до гибели человека.

Практически по всей территории Украины на вторник, 27 декабря, прогнозируются осадки в виде дождя и снега. В западных областях ожидается теплая погода с температурой до 5 градусов выше нуля.

Напомним, ранее мы писали о том, какой будет погода в новогоднюю ночь 2017 .

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