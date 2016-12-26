Ученые рассчитали орбиту девятой планеты

- 27.12.2016 10:13
Ученые рассчитали орбиту девятой планеты

Исследователи поделились недавним открытием - им удалось назвать точные параметры орбиты девятой планеты Солнечной системы.

По словам ученых, помочь открыть таинственную планету Х смогут рассчеты. Так, изучение резонансов в орбитах тел пояса Койпера позволило получить данные об орбите девятой планеты нашей системы. Резонансы свидетельствуют о том, что в космосе на тела оказывает влияние достаточно крупный объект. Им вполне может оказаться планета Х. При этом, располагаться данная планета может на расстоянии от Солнца, равном примерно 90 миллиардов километров.

Специалисты отмечают, что один оборот вокруг нашей звезды планета Х совершает за 16 тысяч 675 суток.

Что касается массы, то девятая планета может быть меньше Урана или Нептуна, однако она по массе больше в 6-12 раз, чем Земля.

Платиновая Буковина

Ключові слова: орбита планеты Х, девятая планета Солнечной системы

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