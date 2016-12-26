



ВР проголосует за е-билет в феврале 2017 года - 27.12.2016 09:46

Ориентировочно Верховная Рада может проголосовать за законопроект №4121 в феврале будущего года. Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касаемо введения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте. Таким образом, будет решаться вопрос изменений, необходимых для введения в Украине электронного билета для проезда в городском транспорте.

Такой информацией поделился Ярослав Дубневич, который возглавляет Комитет по вопросам транспорта Верховной Рады. В комитете данный законопроект уже прошел слушания.

По словам главы комитета, было решено рекомендовать Верховной Раде принять данный закон во втором чтении и в целом с учтом принятых на комитете правок. Дубневич выразил надежду, что законопроект будет рассмотрен и принят уже в феврале - в первой или второй его декаде.

Отметим, что законопроект №4121 о введении электронного билета поддержал ряд городов и облгосадминистраций. Среди них такие города, как Харьков, Киев, Винница, Тернополь, Краматорск, Белая Церковь, Чернигов, Каменец-Подольский, Львов и Одесса.

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