



В Карпатах отыскали заблудившегося черновчанина - 27.12.2016 09:24

Во время восхождения на Говерлу в горах заблудился турист из Черновцов. В результате поисковых работ мужчину удалось обнаружить. Информацию об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечоткин.



Нашли черновчанина в понедельник 26 декабря, в 20:14. Состояние мужчины было оценено как удовлетворительное.

После туристу оказали необходимую помощь и доставили в безопасное место.

Напомним, сообщение о том, что турист из города Черновцы заблудился в Карпатах во время восхождения на Говерлку, поступило в службу спасения в воскресенье, 25 декабря. Поики продолжались ночью и утром после небольшого перерыва. Спустя некоторое время мужчина вышел на связи и по телефону сообщил спасателям свое примерное местонахождение. Уже к вечеру его удалось обнаружить.

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