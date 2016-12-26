В Карпатах отыскали заблудившегося черновчанина- 27.12.2016 09:24
Во время восхождения на Говерлу в горах заблудился турист из Черновцов. В результате поисковых работ мужчину удалось обнаружить. Информацию об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечоткин.
Нашли черновчанина в понедельник 26 декабря, в 20:14. Состояние мужчины было оценено как удовлетворительное.
После туристу оказали необходимую помощь и доставили в безопасное место.
Напомним, сообщение о том, что турист из города Черновцы заблудился в Карпатах во время восхождения на Говерлку, поступило в службу спасения в воскресенье, 25 декабря. Поики продолжались ночью и утром после небольшого перерыва. Спустя некоторое время мужчина вышел на связи и по телефону сообщил спасателям свое примерное местонахождение. Уже к вечеру его удалось обнаружить.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 27.12.2016 16:44
- 27.12.2016 15:15
- 27.12.2016 14:44
- 27.12.2016 14:23
- 27.12.2016 13:10
- 27.12.2016 12:47
- 27.12.2016 12:23
- 27.12.2016 10:13
- 27.12.2016 09:46
- 26.12.2016 16:51