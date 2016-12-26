



НБУ рефинансировал ПриватБанк еще на 10,75 млрд грн - 26.12.2016 16:51

Как стало известно, Национальный банк Украины выделил национазилированному ПриватБанку второй транше рефинансирования. На этот раз сумма рефинансирования составила 10,75 миллиардов гривен.

До этого, 19 декабря, ПриватБанк получил 15 миллиардов гривен от НБУ.

Стоит отметить, что 18 декабря было объявлено о полной национализации ПриватБанка. Иными словами, банк на 100% переходит в собствненость украинского государства. Акционеры банка, в том числе и Игорь Коломойский, дали согласие передать банк Украине после 20 декабря. В качестве причины для национализации назвали возникновение в активах банка та называемой "дыры" в размере 148 миллиардов гривен. Сообщается, что после того, как ситуация в банке наладится, его продадут. Ориентировочно это может произойти через три года.

После старта национализации были временно закблокированы средства на счетах корпоративных клиентов и юридических лиц. Уже вечером 20 декабря стало известно, что все сервисы по работе с клиентами любых групп ПриватБанка были восстановлены в полном объеме.

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