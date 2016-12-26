



Ученые создали уникального наноснеговика - 26.12.2016 15:52

Новогоднее настроение принуждает нас видеть признаки праздника в самых различных и порой даже неожиданных местах. Вот и ученые из университета Западного Лондона умудрились "слепить" наноснеговика, который выглядит более чем празднично.

Создателями самого маленького в мире снеговика являются исследователи из лаборатории нанопроизводства. Высота улыбающегося снеговика составляет всего 3 микрона, или 0,003 миллиметра. Так, если человеческий волос имеет толщину в 75 микрон, то напрашивается вывод - увидеть невооруженным взглядом необычного снеговика не представляется возможным из-за его весьма скромных размеров.

Ученые делятся, что в качестве материала для создания снеговика они использовали вовсе не снег. С помощью литографии на основе лучшей из элеткронов специалисты смогли установить друг на друга три сферы кварца размерами 0,9 микрона каждая.

Концентрированный луч ионов позволил также изобразить улыбку и "нарисовать" глаза на лице снеговика. Руки-палочки и нос, имитирующий микроморковку, были изготовлены из платины. Таким образом, ученые смогли изготовить очень маленькую скульптуру снеговика. Примечательно, что этот снеговичок еще и побил рекорд. Ранее звание самого маленького снеговика носила скульптура, высота которой составляла 10 микрон.

Платиновая Буковина

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