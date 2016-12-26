



Гречанка стала самой взрослой суррогатной матерью - 26.12.2016 14:45

Анастасия Онто ради своей дочери пошла на серьезный шаг - гречанка стала суррогатной матерью, причем, в весьма солидном возрасте. Ребенка своей дочери и свою внучку Онто родила в 67 лет.

Девочка появилась на свет раньше срока на шесть недель путем кесаревого сечения, и весила всего 1,2 килограмма.

Врач Константинос Пантос, который в течение всего срока вел беременность Анастасии, гордится своей пациенткой и называет ее героиней. Женщина призналась, что несмотря на беременность, она все же чувствует себя больше бабушкой, чем мамой.

Дочь Анастасии Константина предпринимала многочисленные попытки забеременнеть, однако все они не принесли результата. Врачи диагностировали у 43-летней женщины бесплодие. Тогда Анастасия предложила своей дочери свою помощь - выносить и родить ей ребенка. Константина восприняла предложение более чем скептически.

Отметим, что случай Онто является не единственным в своем роде. Согласно Книге рекордов Гиннесса, самой взрослой в мире суррогатной матерью была Мария дель Кармен Бусада Лара. На момент рождения ей исполнилось полных 66 лет и 358 дней. В декабре 2006 года она родила близнецов. Женщина полагала, что сможет вырастить и детей, и увидеть внуков, так как у ее имеются гены долголетия. К сожалению, в 2009 году женщина скончалась от рака.

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