



Астрономы получили 6 сигналов из космоса - 26.12.2016 14:15

Команда астрономов из разных стран сообщает о получении шести новых быстрых радиоимпульсов из космоса - так называемых "инопланетных сигналов". Речь идет о коротких вспышках, которые приводят к выбросу огромных энергий в космическое пространство.

Ученые отмечают, что шесть сигналов поступили из участка, располагаемого в созвездии Возничего, на расстоянии около 3 миллиардов световых лет от нашей планеты. Каждая вспышка длилась не более нескольких миллисекунд. Один сигнал обнаружила обсерватория Аресибо, а остальные пять - радиотелескоп Грин-Бэнк.

По словам астрономов, слияние нейтронных звезд вряд ли является причиной возникновения вспышек. В одной и той же области пространства маловероятно нахождение сразу нескольких подобных объектов, тем более, рядом друг с другом.

Интересно, ранее быстрые радиовсплески рассматривались в основном как вспышки от слияния нейтронных звезд. При этом, исключать того факта, что подобные сигналы могут направлять инопланетяне, ученые все же не спешат. Кроме полученных шести быстрых импульсов, астрономы сообщают еще об 11 подобных вспышках.

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