Астрономы получили 6 сигналов из космоса

- 26.12.2016 14:15
Астрономы получили 6 сигналов из космоса

Команда астрономов из разных стран сообщает о получении шести новых быстрых радиоимпульсов из космоса - так называемых "инопланетных сигналов". Речь идет о коротких вспышках, которые приводят к выбросу огромных энергий в космическое пространство.

Ученые отмечают, что шесть сигналов поступили из участка, располагаемого в созвездии Возничего, на расстоянии около 3 миллиардов световых лет от нашей планеты. Каждая вспышка длилась не более нескольких миллисекунд. Один сигнал обнаружила обсерватория Аресибо, а остальные пять - радиотелескоп Грин-Бэнк.

По словам астрономов, слияние нейтронных звезд вряд ли является причиной возникновения вспышек. В одной и той же области пространства маловероятно нахождение сразу нескольких подобных объектов, тем более, рядом друг с другом.

Интересно, ранее быстрые радиовсплески рассматривались в основном как вспышки от слияния нейтронных звезд. При этом, исключать того факта, что подобные сигналы могут направлять инопланетяне, ученые все же не спешат. Кроме полученных шести быстрых импульсов, астрономы сообщают еще об 11 подобных вспышках.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: космические всплески, радиовспышки из космоса

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

НБУ рефинансировал ПриватБанк еще на 10,75 млрд грн Как стало известно, Национальный банк Украины выделил национазилированному ПриватБанку второй транше рефинансирования. На этот раз сумма
- 26.12.2016 16:51
Ученые создали уникального наноснеговика Новогоднее настроение принуждает нас видеть признаки праздника в самых различных и порой даже неожиданных местах. Вот и ученые
- 26.12.2016 15:52
Гречанка стала самой взрослой суррогатной матерью Анастасия Онто ради своей дочери пошла на серьезный шаг - гречанка стала суррогатной матерью, причем, в весьма солидном возрасте
- 26.12.2016 14:45
ДТП в Кицмане 24 12 2016. Фото, видео В Черновицкой области, в селе Кицмань, в ночь 124 декабря произошло страшное ДТП. В автомобиле, который на огромной скорости врезался в магазин
- 26.12.2016 12:59
Крушение Ту-154 в России называют терактом В воскресенье, 25 декабря, утром потерпел крушение самолет Министерства обороны РФ Ту-154, который летел в Сирию. Авария произошла в небе
- 26.12.2016 12:31
Израиль сокращает рабочие отношения с Украиной Глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху озвучил заявление о том, что с 12-ю странами необходимо сократить рабочие отношения. Среди таких
- 26.12.2016 12:03
Умер гендиректор Черновицкой филармонии Анатолий Визнюк Генеральный директор Черновицкой областной филармонии Анатолий Визнюк ушел из жизни в возрасте 58 лет.
- 26.12.2016 11:18
Тайфун на Филиппинах 25 12 2016 - погибло 4 человек Тайфун "Нок-Тен", также известный как "Нина", обрашился на Филиппины в прошлое воскресенье, 25 декабря. Отмечается, что порывы ветра местами достигали скорости
- 26.12.2016 10:33
Погода в Украине на Новый год 2017 В начале текущей недели в Украине - с 26 по 29 октября ожидается приход атмосферных фронтов. Погода будет носить в основном влажный характер с осадками
- 26.12.2016 09:59
В Карпатах заблудился турист из Черновцов Турист из Черновцов заблудился в Карпатах во время восхождения на гору. Отмечается, что поисковые работы проводились в течение ночи
- 26.12.2016 09:33

Всі новини