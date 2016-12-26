



ДТП в Кицмане 24 12 2016. Фото, видео - 26.12.2016 12:59

В Черновицкой области, в селе Кицмань, в ночь 124 декабря произошло страшное ДТП. В автомобиле, который на огромной скорости врезался в магазин автозапчастей, находилось пятеро молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет.

Авария произошла примерно в 23:00 в субботу. Водитель авто потерял управление, в результате чего Audi черного цвета врезался в стену магазина. Очевидцы с места событий сообщают, что двое пассажиров автомобиля скончались на месте происшествия. Троих выжившых немедленно отправили в больницу на скорой. Уже в больнице от полученных травм скончался водитель иномарки. Двое находятся в тяжелом состоянии.

Как стало известно, молодые люди были из села Кадубовцы Заставновского района. В селе объявлен траур. Пользователи социальных сетей вспоминают погибших, публикуют их фото и пишут слова сочувствия.

ДТП случилось недалеко от развлекательного комплекса "Старая баня". Один из отдыхающих заметил аварию, и вместе с товарищами до прибытия помощи они смогли потушить загоревшееся авто, а также вытащить из машины пострадавших.









Фото, видео из социальных сетей.

Платиновая Буковина, Черновцы

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