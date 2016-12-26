



Израиль сокращает рабочие отношения с Украиной - 26.12.2016 12:03

Глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху озвучил заявление о том, что с 12-ю странами необходимо сократить рабочие отношения. Среди таких государств числится и Украина.

Дело в том, что в Совете безопасности ООН Украина выступила в поддержку резолюции палестинских территорий. Согласно тексту резолюции, Израиль призывают к остановке создания там новых поселений.

Ответом на поддержку резолюции стало поручение израильского премьер-министра запретить украинским делегациям визиты в страну. Кроме того, израильским министрам в ближайшее время также запрещено помещать Украину. Отметим, что на следующей неделе украинский премьер Владимир Гройсман должен был посетить Израиль с рабочим визитом, который был отменен Беньямином Нетаньяху.

Среди других стран, с которыми Израиль намерен свести к минимуму рабочие отношения, были названы также Япония, Россия, Великобритания, Китай, Сенегал, Франция, Испания, Новая Зеландия, Ангола, Египет и Уругвай.

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