Умер гендиректор Черновицкой филармонии Анатолий Визнюк- 26.12.2016 11:18
Генеральный директор Черновицкой областной филармонии Анатолий Визнюк ушел из жизни в возрасте 58 лет.
О потере сообщили сотрудники филармонии.
Анатолий Визнюк является уроженцем города Кицмань. Там он родился в 1957 году. Он окончил Винницкое музыкальное училище имени М.Леонтовича.
Кроме того, Визнюк является выпускником Черновицкого национального университета имени Ю.Федьковича. За время своей трудовой деятельности Анатолий Юрьевич возглавлял в качестве художественного руководителя различные худколлективы.
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