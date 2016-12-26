



Умер гендиректор Черновицкой филармонии Анатолий Визнюк - 26.12.2016 11:18

Генеральный директор Черновицкой областной филармонии Анатолий Визнюк ушел из жизни в возрасте 58 лет.



О потере сообщили сотрудники филармонии.

Анатолий Визнюк является уроженцем города Кицмань. Там он родился в 1957 году. Он окончил Винницкое музыкальное училище имени М.Леонтовича.

Кроме того, Визнюк является выпускником Черновицкого национального университета имени Ю.Федьковича. За время своей трудовой деятельности Анатолий Юрьевич возглавлял в качестве художественного руководителя различные худколлективы.

Платиновая Буковина, Черновцы

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