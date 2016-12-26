



Тайфун на Филиппинах 25 12 2016 - погибло 4 человек - 26.12.2016 10:33

Тайфун "Нок-Тен", также известный как "Нина", обрашился на Филиппины в прошлое воскресенье, 25 декабря. Отмечается, что порывы ветра местами достигали скорости 225 километров в час. Восточное побережье, а также район Манилы больше всего пострадали в результате стихийного бедствия. Как стало известно, в понедельник мощность тайфуна "Нок-Тен" ослабла до отметки 5 баллов. В то же время, угроза от стихии все еще сохраняется.

В пяти провинциях в результате удара стихии разрушены десятки зданий. Четверо человек погибли. Кроме того, из-за опасности было эвакуировано порядка 100 тысяч жителей. В регионах есть угроза наводнений и оползней.

Также сообщается, что по причине тайфуна недалеко от Батангас затонуло грузовое судно. У города Мабини еще одно судно село на мель и перевернулось на бок.

До этого стихия наносила столь сокрушительный удар в 2013 году. Тогда тайфун "Хайяна" привел к гибели более 6 тысяч человек.

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