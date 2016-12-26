



Погода в Украине на Новый год 2017 - 26.12.2016 09:59

В начале текущей недели в Украине - с 26 по 29 октября ожидается приход атмосферных фронтов. Погода будет носить в основном влажный характер с осадками. Синоптика Наталья Диденко отмечает, что ожидаются местами дожди, а также снег и местами мокрый снег.

Прекращение осадков прогнозируется на пятницу, 30 декабря. В канун нового года и на сам новый год - 31 декабря и 1 января на территории Украины существенных осадков не предвидится. Впрочем, будет иметь место снижение температуры. Прогнозируется от -5 до -12 градусов.

Наталья Диденко подчерккивает - новогодняя ночь будет преимущественно морозной и сухой.

В столице погода будет аналогичной. До четверга погода будет сырой и теплой, уже с 30 декабря ожидается прекращение осадков и похолодание. И в преддверии нового года в Киеве и области также будет сухо и морозно.

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