



В Карпатах заблудился турист из Черновцов - 26.12.2016 09:33

Турист из Черновцов заблудился в Карпатах во время восхождения на гору. Отмечается, что поисковые работы проводились в течение ночи, однако мужчину до сих пор не удалось обнаружить.

Сообщается, что турист примерно 30-ти лет начал восхождение на Говерлу из села Лазещина Закарпатской области в воскресенье 25 декабря. В районе 15:00 мужчина потерял ориентировку, в езультате чего заблудился.

Поиски вчера ночью никаких результатов не дали.

В 5:00 понедельника 26 декабря были временно прекращены поисково-спасательные работы на территории Яремчанского городского совета. Возобновили поиск пропавшего туриста уже спустя пару часов - в 8:00.

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