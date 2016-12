Ушел из жизни певец Джордж Майкл - 26.12.2016 09:13

Известный в Великобритании и во всем мире певец Джордж Майкл скончался на 54-м году жизни. Как сообщают источники, исполнитель ушел из жизни в собственном доме 25 декабря 2016 года. ПРичиной смерти стала сердечная недостаточность.

Звезда Джорджа Майкла, настоящее имя которого - Йоргос Кириакос Панайоту, загорелась в начале 1980 годов. Майко выступал в составе поп-группы "Wham!" в дуэте с Эндрю Риджли, с которым вместе учился в школе. В 1986 году дуэт распался, и Майкл решил продолжить карьеру в качестве сольного артиста.

На его счету - многие хиты, которые оказывались в топе музыкальных хит-парадов по всему свету. Среди них такие композиции, как «Careless Whisper», «I Knew You Were Waiting (For Me)», «Faith», а также известнейшая песня "Wham!" - «Last Christmas».

Тяжелую форму пневмонии Майкл перенес в 2011 году. Тогда из-за резкого ухудшения здоровья пришлось отменить запланированые ранее концерты. Болезнь угрожала певцу, и он буквально балансировал между жизнью и смертью. Необходимо было применять аппарат искусственной вентиляции легких, из-за чего певец мог потерять голос. Впрочем, позднее Джордж Майкл поборол болезнь.

Платиновая Буковина

Всі новини