



Американцы запустили в воздух новогоднюю елку - 23.12.2016 16:39

На популярном видео-хостинге YouTube было опубликовано видео, записанное четырьмя изобретателями из США. Разработчики продемонстрировали на видео оригинальное изобретение, способное создать новогоднее настроение кому угодно.

Речь идет о летающей елке, которая перемещается по принципу дрона. На видео можно оценить, насколько успешно елка путешествует по воздуху.

Для того, чтобы создать новогоднее настроение с доставкой на дом в прямом смысле этого слова, инженеры использовали искусственную елку, размещенную на шестироторном дроне с укрепленной треугольной рамой. На видео ниже вы можете оценить, что праздничное настроение буквально витает в воздухе.

Однако не только елки могут перемещаться с помощью беспилотников. Изобретатели показали, что праздничные подарки тоже могут летать. При этом, благодаря большей компактности и форме, они имеют лучшие аэродинамические свойства, по сравнению с елкой. Благодаря этому, летающие подарки могут выполнять в воздухе различные трюки и виражи.

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