



На китайской выставке слепили гигантского снеговика (видео) - 23.12.2016 16:00

На ежегодной выставке снеговых скульптур, которая проходит в Китае в нынешнем году уже 34-й раз, был представлен рекордно высокий снеговик. Произведениями снежного искусства можно полюбоваться в городе Харбин.

Отмечается, что высота снеговика составила 34 метра. К сожалению, несмотря на такую неимоверную высоту, снеговик не смог побить мировой рекорд. Самого огромного снеговика в мире в 2008 году построили в 2008 году в США. Скульптура в высоту составила 37 метров, и на сегодняшний день ничего выше из снега пока еще не создавали.

На выставке в Харбине кроме 34-метрового снеговика можно увидеть также огромные статуи из снега, возведенные в форме замков с несколькими башенками, огромных снежинок и драконов.



Участники китайской выставки сообщают, что в нынешнем году для создания скульптур было расходовано порядка 120 тысяч кубических метров снега.

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