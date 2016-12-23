



КНР передала Буковине 646 компьютеров - 23.12.2016 15:08

Корпорация Microsoft поддерживает глобальную инициативу «Партнерство в обучении». Согласно данной программе, корпорация стремиться помочь каждому человеку получить образование, которое он заслуживает.

Соответствующую информацию озвучили в пресс-службе Черновицкой областной госадминистрации.

Согласно данной партнерской программе, правительством Китайской Народной республики Буковине были переданы 646 компьютеров на безоплатной основе. Внимание в рамках программы партнерства уделяется максимально эффективному использованию современных технологий учителями и руководителями учебных заведений с целью улучшения качества образования.

Microsoft практикует данный подход сотрудничества уже много лет с министерствами образования и науки соседних стран. Активное сотрудничество налажено с Грузией, Румынией, Болгарией, Венгрией и рядом других стран. Данная партнерская программа демонструет эффективность в академическом и экономическом плане.

Платиновая Буковина, Черновцы

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