КНР передала Буковине 646 компьютеров- 23.12.2016 15:08
Корпорация Microsoft поддерживает глобальную инициативу «Партнерство в обучении». Согласно данной программе, корпорация стремиться помочь каждому человеку получить образование, которое он заслуживает.
Соответствующую информацию озвучили в пресс-службе Черновицкой областной госадминистрации.
Согласно данной партнерской программе, правительством Китайской Народной республики Буковине были переданы 646 компьютеров на безоплатной основе. Внимание в рамках программы партнерства уделяется максимально эффективному использованию современных технологий учителями и руководителями учебных заведений с целью улучшения качества образования.
Microsoft практикует данный подход сотрудничества уже много лет с министерствами образования и науки соседних стран. Активное сотрудничество налажено с Грузией, Румынией, Болгарией, Венгрией и рядом других стран. Данная партнерская программа демонструет эффективность в академическом и экономическом плане.
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