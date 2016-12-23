



Погода в Украине 24-25 декабря 2016 - 23.12.2016 13:29

На ближайшие выходные в Украине ожидаются осадки в виде снега. Местами небольшой снег в субботу, 24 декабря, ожидается в большинстве областей Украины.

В воскресенье, 25 декабря, во многих регионах синоптики прогнозируют умеренные осадки в виде снега.

В ночное время средняя температура составит от -2 до -7 градусов по Цельсию. В восточных областях Украины, а также в Карпатах ночью столбики термометров покажут до -10 градусов. Дневные показатели температуры будут колебаться от -3 до +3 градусов Цельсия.

Ветер на выходные прогнозируется северо-западного направления, со скоростью 5-10 метров в секунду.

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