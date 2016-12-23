Погода в Украине 24-25 декабря 2016- 23.12.2016 13:29
На ближайшие выходные в Украине ожидаются осадки в виде снега. Местами небольшой снег в субботу, 24 декабря, ожидается в большинстве областей Украины.
В воскресенье, 25 декабря, во многих регионах синоптики прогнозируют умеренные осадки в виде снега.
В ночное время средняя температура составит от -2 до -7 градусов по Цельсию. В восточных областях Украины, а также в Карпатах ночью столбики термометров покажут до -10 градусов. Дневные показатели температуры будут колебаться от -3 до +3 градусов Цельсия.
Ветер на выходные прогнозируется северо-западного направления, со скоростью 5-10 метров в секунду.
Коментарі (0)
Другие новости:
Американцы запустили в воздух новогоднюю елку На популярном видео-хостинге YouTube было опубликовано видео, записанное четырьмя изобретателями из США. Разработчики продемонстрировали
- 23.12.2016 16:39
- 23.12.2016 16:39
На китайской выставке слепили гигантского снеговика (видео) На ежегодной выставке снеговых скульптур, которая проходит в Китае в нынешнем году уже 34-й раз, был представлен рекордно высокий снеговик.
- 23.12.2016 16:00
- 23.12.2016 16:00
КНР передала Буковине 646 компьютеров Корпорация Microsoft поддерживает глобальную инициативу «Партнерство в обучении». Согласно данной программе, корпорация стремиться помочь каждому
- 23.12.2016 15:08
- 23.12.2016 15:08
Семейного врача нужно найти до июля 2017 Изменения в первичном звене украинской медицины заработают с 1 января 2017 года. Так, гражданам дается полгода на поиск семейных врачей
- 23.12.2016 13:38
- 23.12.2016 13:38
Рейтинг важнейших научных открытий 2016 Под конец года был опубликован рейтинг самых выдающихся научных открытий. Эти достижения получили неофициальный статус
- 23.12.2016 13:21
- 23.12.2016 13:21
Тарифы на воду в Украине могут снизить Сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде выступил глава Министерства энергетики и угольной промышленности
- 23.12.2016 13:00
- 23.12.2016 13:00
Сурков: Россия хочет принять в состав оккупированные регионы Донбасса По данным группы "Информационное сопротивление", через год или полтора оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, подконтрольные террористическим
- 23.12.2016 12:45
- 23.12.2016 12:45
Создана эффективная вакцина от Эбола Представители Всемирной организации здоровья сделали сенсационное заявление - была создана вакцина, которая эффективно борется с вирусом Эбола.
- 23.12.2016 11:50
- 23.12.2016 11:50
Департамент противодействия наркопреступности ликвидирован Департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции были ликвидирован Кабмином Украины. На Праивтельственном
- 23.12.2016 10:45
- 23.12.2016 10:45
Родные террориста из Берлина просят его сдаться Подозреваемый в совершении теракта в Берлине Анис Амри провел в Италии 5 лет, причем, три из них - в тюрьме. В 2011 году он приехал из Туниса и пересек границу
- 23.12.2016 10:06
- 23.12.2016 10:06