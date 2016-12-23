Рейтинг важнейших научных открытий 2016- 23.12.2016 13:21
Под конец года был опубликован рейтинг самых выдающихся научных открытий. Эти достижения получили неофициальный статус научного прорыва 2016 года.
Создетели рейтинга включили в список различные достижения, в частности, открытие колаборацией LIGO гравитационных волн. Также в рейтинге упоминается открытие звезды Центавра b - напоминающей по фрорме Землю и самой близкой от Солнца.
Также были отмечены достижения компании Google DeepMind - новейшие функции, которые демонстрирует искусственный интеллект AlphaGo. Четвертую строчку в рейтинге важнейших открытий года занимают исследования, посвященные удалению устаревших частичек на клеточном уровне, которые утратили возможность делиться.
Намерения человека с максимальной точностью може помочь определить новая теория. Речь идет о теории человекоподобных обезьян и модели их психологического состояния. Составители рейтинга также включили данное открытие в список.
Упоминается в рейтинге также разработка программного обеспечения, благодаря которому можно спрогнозировать качества и свойства белков в организме.
Расшифровку ДНК и информацию о древних поселениях Арфики ученые выделили как наиболее важные открытия уходящего года.
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