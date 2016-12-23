



Тарифы на воду в Украине могут снизить - 23.12.2016 13:00

Сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде выступил глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

По словам чиновника, тарифы на водоснабжение и водоотведение в Украине могут быть снижены примерно на 10-12%, или даже больше. Такая возможность появилась у органов местного самоуправления.

Насалик отметил, что электроэнергия является составляющей в структуре водоснабжения, и ее доля может составлять от 30% до 70%. От 30% до 80% - доля электроэнергии в структуре водоотведения.

В связи с этим, органы местной власти смогут скорректировать тарифы на водоснабжение и водоотвод в сторону уменьшения. По меньшей мере, тарифы для населения могут быть снижены на 10-12%.

Платиновая Буковина

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