



Сурков: Россия хочет принять в состав оккупированные регионы Донбасса - 23.12.2016 12:45

По данным группы "Информационное сопротивление", через год или полтора оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, подконтрольные террористическим формированиям, могут перейти в состав России. Такое обещание лидерам "ДНР" и "ЛНР" дал помощник президента России Владислав Сурков.

Согласно имеющейся информации, в состав России формирования могут войти в качестве полноценных административных единиц.

При этом, в общении с боевиками, Сурков подчеркнул, что представителям так называемых "властей ДНР" необходимл чаще проводить встречи с местными жителями, чтобы до их ведома доносить информацию о том, что Россия вносит существенный вклад в развитие "ДНР".

Напомним, в восточных регионах Украины в апреле 2014 года начались боевые действия. Украинской армии противостоят российско-террористические войска, неоднократно доказывалось присутствие на Донбассе военнослужащих и военной техники из РФ.

Так называемые референдумы о независимости в "ДНР" и "ЛНР" были провдеены в мае 2014 года. Тем не менее, даже Россия, которая оказывает боевикам поддержку, как военную, так и финансовую, результатов данных референдумов не признала.

Платиновая Буковина

Всі новини