



Создана эффективная вакцина от Эбола - 23.12.2016 11:50

Представители Всемирной организации здоровья сделали сенсационное заявление - была создана вакцина, которая эффективно борется с вирусом Эбола.

Ряд различных экспертиз был проведен специалистами в Гринее, что позволило подтвердить высокую эффективность новой вакцины.

В ВОЗ отмечают, что у пяти тысяч человек, которые получили вакцину, в течение 10 дней не было зафиксировано ни единого случая продолжения болезни либо повторного заболевания. Вакцину вкалывали людям, которые тесно контактировали с инфицированными.

Напомним, что с начала вспышки заболевания масштабы вируса Эбола чудовищно выросли. За все время из-за данной болезни скончалось 28 639 человек. Больтше всего вирус Эбола поражал жителей стран Западной Африки.

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