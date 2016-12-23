Создана эффективная вакцина от Эбола- 23.12.2016 11:50
Представители Всемирной организации здоровья сделали сенсационное заявление - была создана вакцина, которая эффективно борется с вирусом Эбола.
Ряд различных экспертиз был проведен специалистами в Гринее, что позволило подтвердить высокую эффективность новой вакцины.
В ВОЗ отмечают, что у пяти тысяч человек, которые получили вакцину, в течение 10 дней не было зафиксировано ни единого случая продолжения болезни либо повторного заболевания. Вакцину вкалывали людям, которые тесно контактировали с инфицированными.
Напомним, что с начала вспышки заболевания масштабы вируса Эбола чудовищно выросли. За все время из-за данной болезни скончалось 28 639 человек. Больтше всего вирус Эбола поражал жителей стран Западной Африки.
Коментарі (0)
Другие новости:
Американцы запустили в воздух новогоднюю елку На популярном видео-хостинге YouTube было опубликовано видео, записанное четырьмя изобретателями из США. Разработчики продемонстрировали
- 23.12.2016 16:39
- 23.12.2016 16:39
На китайской выставке слепили гигантского снеговика (видео) На ежегодной выставке снеговых скульптур, которая проходит в Китае в нынешнем году уже 34-й раз, был представлен рекордно высокий снеговик.
- 23.12.2016 16:00
- 23.12.2016 16:00
КНР передала Буковине 646 компьютеров Корпорация Microsoft поддерживает глобальную инициативу «Партнерство в обучении». Согласно данной программе, корпорация стремиться помочь каждому
- 23.12.2016 15:08
- 23.12.2016 15:08
Семейного врача нужно найти до июля 2017 Изменения в первичном звене украинской медицины заработают с 1 января 2017 года. Так, гражданам дается полгода на поиск семейных врачей
- 23.12.2016 13:38
- 23.12.2016 13:38
Погода в Украине 24-25 декабря 2016 На ближайшие выходные в Украине ожидаются осадки в виде снега. Местами небольшой снег в субботу, 24 декабря, ожидается
- 23.12.2016 13:29
- 23.12.2016 13:29
Рейтинг важнейших научных открытий 2016 Под конец года был опубликован рейтинг самых выдающихся научных открытий. Эти достижения получили неофициальный статус
- 23.12.2016 13:21
- 23.12.2016 13:21
Тарифы на воду в Украине могут снизить Сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде выступил глава Министерства энергетики и угольной промышленности
- 23.12.2016 13:00
- 23.12.2016 13:00
Сурков: Россия хочет принять в состав оккупированные регионы Донбасса По данным группы "Информационное сопротивление", через год или полтора оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, подконтрольные террористическим
- 23.12.2016 12:45
- 23.12.2016 12:45
Департамент противодействия наркопреступности ликвидирован Департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции были ликвидирован Кабмином Украины. На Праивтельственном
- 23.12.2016 10:45
- 23.12.2016 10:45
Родные террориста из Берлина просят его сдаться Подозреваемый в совершении теракта в Берлине Анис Амри провел в Италии 5 лет, причем, три из них - в тюрьме. В 2011 году он приехал из Туниса и пересек границу
- 23.12.2016 10:06
- 23.12.2016 10:06