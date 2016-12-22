Департамент противодействия наркопреступности ликвидирован

- 23.12.2016 10:45
Департамент противодействия наркопреступности ликвидирован

Департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции были ликвидирован Кабмином Украины. На Праивтельственном портале отмечается, что ликвидация осуществлена псогласно опубликованному 22 декабря постановлению №981 от 30 ноября 2016 года.

В документе отмечается, что ликвидация департамента была осуществлена как ликвидация межрегионального территориального органа Нацполиции. При этом, Национальная полиция получила распоряжение обеспечить выполнение функций и полномочий департамента, который ликвидируется.

Постановление сопровождалось сообщением, в котором было указано, что образованные в аппарате центрального органа управления Нацполицией и ее территориальных органах, возьмут на себя осуществление функций и полномочий департамента противодействия наркопреступности.

Стоит отметить, что о создании департамента, который будет работать в сфере противодействия наркопреступности, заявлял 22 октября 2015 года глава МВД Украины Арсен Аваков. Данный департамент тогда возглавил Илья Кива. Его уволили с поста начальника департамента 19 мая 2016 года, после чего перевели в МВД на другую должность. После него департамент возглавил полковник Андрей Кихтенко.

 

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Ключові слова: наркопреступность Украина, департамент противодействия наркопреступности

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