



Родные террориста из Берлина просят его сдаться - 23.12.2016 10:06

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине Анис Амри провел в Италии 5 лет, причем, три из них - в тюрьме. В 2011 году он приехал из Туниса и пересек границу незаконным путем. Он выдавал себя за несовершеннолетнего, и в школе совершил попытку поджога. Амри отбывал тюремный срок на Сицилии, и из-за проявлений агрессии его считали одним из самых опасных заключенных.

Родные и близкие Амри, которые находятся в Тунисе, отрицают данные заявления. По их словам, исламистских наклонностей Анис не проявлял и вообще вел светский образ жизни у себя на родинет. Его брат Валид отметил, что ранее Анис даже не молился. Все проблемы начались у него в Италии. Из заключения он вышел совсем другим человеком.

Другой брат Амри по имени Абделькадер в своем сообщении призвал Амри сдаться властям. После этого он, несомненно, понесет наказание, но не опозорит свою семьи и близких людей. Абделькадер отметил, что в семье никто никогда не проявлял подобных наклонностей. По словам мужчины, его брат не хотел совершать чего-то такого, и в Европу он ранее отправился для того, чтобы заработать денег и помочь семье.

Стоит напомнимть, что в Берлине вечером 19 декабря на рождественской ярмарке фура врезалась в толпу людей. Это произошло в районе улицы Курфюрстендамм. Отмечается, что грузовой автомобиль был зарегистрирован в Польше и принадлежит местной трансопртной компании. Жертвами происшествия стали 12 человек, также сообщается о 50 пострадавших.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за произошедшее.

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