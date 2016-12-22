



В Черновцах открылась горка на Соборной площади - 23.12.2016 09:44

На Соборной площади в Черновцах открылся новый праздничный аттракцион - горка TUBBY. Об этом в своем Facebook написал мэр Черновцов Алексей Каспрук.

Градоначальник сообщил, что уже пообщался с первыми, кто осмелился испытать горку для катания на надувных кругах-пончиках. По словам Каспрука, все в полном восторге.

Согласно правилам, кататься на новой горке можно абмолютно бесплатно. На аттракцион допускаются дети от 5 до 18 лет.

Отмечается, что по завершению новогодних праздников с Соборной площади горку заберут в парк культуры и отдыха имени Шевченко.

Платиновая Буковина, Черновцы

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