В Черновцах открылась горка на Соборной площади- 23.12.2016 09:44
На Соборной площади в Черновцах открылся новый праздничный аттракцион - горка TUBBY. Об этом в своем Facebook написал мэр Черновцов Алексей Каспрук.
Градоначальник сообщил, что уже пообщался с первыми, кто осмелился испытать горку для катания на надувных кругах-пончиках. По словам Каспрука, все в полном восторге.
Согласно правилам, кататься на новой горке можно абмолютно бесплатно. На аттракцион допускаются дети от 5 до 18 лет.
Отмечается, что по завершению новогодних праздников с Соборной площади горку заберут в парк культуры и отдыха имени Шевченко.
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