



Борислав Береза - новый представитель Украины в ПАСЕ - 23.12.2016 09:17

Представителем Украины в делегации ПАСЕ вместо Надежды Савченко будет Борислав Береза, ранее занимавший пост ее заместителя.

Как отметила народный депутат Украины Анна Гопко, состоялось голосование, в ходе которого было решено исключить из делегации Савченко. Что касается Березы, то в течение двух лет он постоянно ездил в ПАСЕ. При этом, он знает несколько иностранных языков, и именно ему предстоит отстаивать интересы Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Имя заместителя Березы пока что не известно. Гопко отметила, что перед назначением предстоить выяснить кандидатуры и рассмотреть все предложения.

Отметим, что 22 декабря 2016 года в Верховной раде состоялось голосование за проект постановления №5572, который поддержали 237 народных депутата. Согласно данному законопроекту, Надежда Савченко лишается права представлять в ПАСЕ Украину.

До этого была обнародована информация о тайно организованной встрече Савченко с главарями "ДНР" и "ЛНР" в Минске. Согласно заявлениям Службы безопасности Украины, та встреча нардепа не была с ними согласована. На допросе в СБУ Савченко подтвердила, что переговоры действительно были.

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