



Спать на боку полезно для мозга - 22.12.2016 16:28

То, как мы спим, не менее важно, чем то, сколько мы спим. Было установлено, что спать на боку для здоровья - очень полезно.

Специалисты отмечают, что сон на боку позволяет очищать мозг естественным образом от отходов. Также сон в такой позе является своего рода профилактикой от болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Были проведены эксперименты при участии лабораторных мышей. Животных вводили в состояние наркотического сна, и они спали в различных позах. В это время состояние мозга грызунов отслеживалось с помощью магниторезонансной томографии.

Специалисты особое внимание уделили лимфатическим путям, по которым из мозга выводятся отходы. При этом, было установлено, что у спящих на боку грызунов мозг лучше избавлялся от ненужных веществ и начинал лучше работать.

Основываясь на результатах данного исследования, ученые рекомендуют спать на боку, так как это улучшает работу мозга.

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