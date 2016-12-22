



Зимние каникулы 2016 в Черновцах - с 26 декабря - 22.12.2016 15:51

Уже со следующей недели черновицкие школьники отправляются на зимние каникулы. Таким образом, каникулы под новый год в Черновцах решили увеличить.

После каникул дети отправятся на занятия уже с 16 января 2017 года, как сообщают в пресс-центре Черновицкого городского совета.

Как отмечают эпидемиологи Буковины, за медпомощью в период с 30 сентября по 15 декабря текущего года обратилось 6,2% жителей области - 56 576 человек. Большую часть из них - 70%, или 39 896 пациентов, составили дети. Всего за указанный период было госпитализировано 2012 пациентов, из них дети осставили 1414 человека. Грипп был подтвержден в 17 случаях, где один слчай - вирус типа А, остальные - вирус типа А (Н3N2).

В связи со сложившейся ситуацией с заболеваемостью, до 25 декабря было решено продлить карантин в 8 заведениях образования Хотинского района. В ряде других учреждений карантин продлили до 23 декабря.

Платиновая Буковина, Черновцы

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