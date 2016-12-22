Сборная Украины в рейтинге ФИФА 22 12 2016

- 22.12.2016 15:34
Сборная Украины в рейтинге ФИФА 22 12 2016

Международная федерация футбола 22 декабря опубликовала новый рейтинг национальных сборных. 

Украина в обновленном рейтинге занимает 30 позицию. Это означает, что в рейтинге ФИФА сборная опустилась на одно место.

Сборная Аргентины по-прежнему находится в топе рейтинга ФИФА. Кроме нее, в пятерку лучших национальных сборных вошли Бразилия, Германия, Чили и Бельгия.

Что касается соперников сборной Украины по группе в квалификационном раунде на Чемпионат мира-2018, то они в рейтиге ФИФА расположились на слежующих местах. Хорватия занимает 14-е место, то есть, сборная сохранила предыдущий результат, так же, как и Исландия - 21-е место. Без изменений и у сборной Турции - 24-е место. Сборная Финляндии опустилась на одно место и занимает теперь 94-е место. Свое место сохранила и сборная Косово, которая занимает 165-ю позицию.

Сборная Руанды в обновленном рейтинге продемонстрировала наилучший результат, улучшив предыдущий на 9 позиций. Теперь эта сборная занимает 92-ю позицию. Что касается сборной Кубы, то она занимает 151-е место, спустившись на 26 позиций.

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