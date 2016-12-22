



В Порубном огромные очереди в Румынию - 22.12.2016 14:15

У пропускного пункта Порубное на границе с Румынией фиксируются километровые очереди.

Водители грузовых автомобилей утверждают, что стоят на границе уже третьи сутки. Люди беспокоятся, что до конца года они не смогут осуществить рейс. Кроме того, погода также оказывает свое влияние на ситуацию. Водителям накладно круглые сутки прогревать автомобили, чтобы не замерзнуть самим.

На полосе легкового транспорта также ситуация не из самых приятных - очереди только растут. Нередко водители принимают решение оставить свой автомобиль вдоль дороги, чтобы пересечь кордон на рейсовом автобусе, ведь для такого вида транспорта процедура пересечения границы проходит быстрее и проще.



В целом, на контрольно-пропускном пункте на границе с Румынией наблюдается сложная обстановка. По сообщениям таможенников, они работают в обычном режиме, и задержки происходят по вине румынской стороны. Пояснений по поводу того, почему возникают трудности, никто не называет.

Платиновая Буковина, Черновцы

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