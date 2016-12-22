



Семь стран назвали представителей на Евровидение 2017 - 22.12.2016 13:22

Для участия в Евровидении-2017, которое состоится в Киеве, уже выбраны представители семи стран. Так, готовность к участию подтверждают представители Азербайджана, Нидерландов, Бельгии, Австрии, Македонии, Кипра и Ирландии. Процесс отбора представителей продолжается еще в 16-ти странах.

Исполнительный продюсер Евровидения-2017 в Украине Виктория Романова отмечает, что страны активно готовятся к участию в международном конкурсе. Украина же проведет национальный отбор в феврале. Сейчас же ведется активная работа для того, чтобы подготовится и достойно принять зарубежных гостей, а также представить замечательное шоу мирового масштаба.

Так, в результате внутреннего отбора австрийской телекомпании ORF участником был выбран 24-летний исполнитель Натан Трент. В феврале он представит песню, с которой выступит на сцене Евровидения-2017.

Диана Гаджиева, которая выступает в проекте Dihaj, будет выступать от Азербайджана. Отметим, что свою первую песню под названием I Break Again артистка презентовала в 2014 году.

Юная певица Элли Дельво, также известная как Бланш, была выбрана для участия в конкурсе от Бельгии. Песню 16-летный исполнительницы презентуют немного позднее.

Брендан Маррей выступит на сцене Евровидения-2017 от Ирландии. Жюри предстоит определиться с конкурсной песней Брендана, и ее артист представит в начале 2017 в одном из выпусков The Late Late Show.

Овиг Демирчян - кипрский певец армянского происхождения, который отправляется на Евровидение 2017 от Кипра. Его конкурсную песню также пока еще не выбрали.

Певица Яна Бурческа выступит как представительница Македонии.

Что касается Нидерландов, то на конкурс от этой страны отправляется семейный коллектив - сестры Лиза, Шелли и Эми Том, которые выступают в группе O'G3NE. К словуЭми и Шелли - двойняшки. Интересно, что девичья группа ранее выступала на сцене Евровидения - в 2007 году в детском конкурсе, где девушки представили песню "Adem in, adem uit".



Ервовидение 2017, напомним, состоится в Киеве в мае будущего года. Для участия в песенном конкурсе готовятся представители 43 стран. За всю историю проведения Евровидения всего два раза собиралось такое же рекордное количество участников - это было в 2008 и 2011 годах. Для семи стран уже выбраны конкурсанты, еще 16 находятся в процессе выбора, и для многих других стран названы даты финальной части национальных отборов. Что касается Украины, то в стране стартовал сбор заявок на участие. Затем последуют прослушивания, а далее - кастинги в прямом эфире, которые пройдут в полуфиналах и финале национального отбора.

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