Как связано повышение минималки с субсидиями

- 22.12.2016 12:45
Как связано повышение минималки с субсидиями

Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, каким образом будет связано повышение минимальной зарплаты и коммунальные платежи. Напомним, что с 1 января 2017 года в Украине размер минимальной заработной платы повышается до размера 3200 гривен.

Что касается субсидий, то до конца отопительного сезона перерасчетов не предвидится. Это означает, что украинским семьям не придется тратить все заработанные деньги на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Минсоцполитики отметил, что пересмотр тарифов ЖКХ не запланирован до 30 апреля. То есть, даже если до указанной даты будут увеличены зарплаты, то для украинцев к оплате буцдет выставляться сумма, какая ранее была оговорена в субсидии.

Расчет субсидий, по словам Ревы, будет осуществляться по специальной формуле. В связи с этим все заработанные деньги семьи не будут тратить на оплату коммуналки. Так, если доходы семьи, к примеру, увеличатся на 500-600 гривен, то из этой суммы будет вычитываться 100-120 гривен, не более 150 гривен. Полностью всю сумму повышений отдавать за коммунальные услуги не придется.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: коммунальные платежи Украина, повышение минимальной зарплаты Украина 1 01 2017

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