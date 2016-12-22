Взрыв на станции метро в Москве 22 12 2016- 22.12.2016 11:42
В четверг, 22 декабря, в переходе станции метро Коломенская в Москве прогремел взрыв. Как стало известно, инцидент случился утром. Предварительная информация свидетельствует о том, что взрыв мог вызвать газовый баллон у рабочих.
В результате происшествия пострадало шестеро человек. Местная полиция занимается расследованием происшествия.
В сети появилось видео с места взрыва - ролики выкладывают люди, которые стали свидетелями произошедшего.
В результате взрыва на станции метро повылетали окна, также были повреждены некоторые металлические конструкции, начался пожар. Спастели, прибывшие на место, ликвидировали возгорание. Сообщается, что станция метро Коломенская работает на настоящий момент в штатном режиме.
Рроссийские источники отмечают, что в результате взрыва пострадало несколько сотрудников станции. Сейчас угроз их жизни и здоровью нет.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 22.12.2016 16:28
- 22.12.2016 15:51
- 22.12.2016 15:34
- 22.12.2016 15:15
- 22.12.2016 14:15
- 22.12.2016 13:22
- 22.12.2016 12:45
- 22.12.2016 11:18
- 22.12.2016 10:40
- 22.12.2016 10:27