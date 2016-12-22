В организме человека может появиться новый орган- 22.12.2016 11:18
А точнее, врачи предлагают выделить часть организма в качестве отдельного органа. С таким предложением выступили ирландские хирурги. По их словам, на право называться самостоятельным органом претендует брыжейка.
Брыжейка ответственна за то, как крепятся к задней стенке живота органы внутренней полости. Самостоятельным органом на данный момент брыжейка не является. Дело в том, что ее структура формируетс из нескольких частей. Однако ст аким положениме дел не совсем соглаен Дж. Кэлвин Коффи - профессорхирургии из Ирландии.
Профессор считает, что брыжейка представляет собой не что иное, как цельный и протяженный орган. По этой причине ее необходимо классифицировать как отдельную часть пищеварительной системы челоека.
Вблагодаря изменениям в классификации врачи надеются усовершентвовать свои знания о брыжейке, благодаря чему лечение пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта будет более эффективным.
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