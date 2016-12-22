Цвет глаз у всех людей - одинаковый

- 22.12.2016 10:27
Цвет глаз у всех людей - одинаковый

Ученые из США сделали удивительное заявление. По словам исследователей, у всех людей на планете одинаковый цвет глаз - карий, за который отвечает вырабатываемый в передней части глазного яблока пигмент. А голубы и зеленые глаза являются ничем иным, как иллюзией.

Так, специалисты утверждают, что пигментация радужной оболочки глаз у всех людей без исключения - коричневая. Однако цвет глаз люди могут воспринимать по-разному, в зависимости от длины волны того или иного участка впектра в отраженном свете.

Меланин - разбавленное вещество - определяет цвет глаз человека. Данное вещество накапливается у людй в радужной оболочке глаз. В определении конецентрации меланина у людей играет роль наследственность, и им определяется цвет дня оболочки.

Так, если у человека радужные оболочки светлые, то свет легко приникает к глазному дну и отражается. Искривление пространства приводит к тому, что мы видим светлые глаза. По утверждениям физиков, отраженные от дна волны света при короткой длине передают голубой или зеленый цвет глаз.

У тех людей, у которых карие глаза, концентрация меланина высокая. Это означает, что солнечный цвет не отражается дном их глаз.

Платиновая Буковина

Ключові слова: цвет глаз, разный цвет глаз, карие глаза

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Спать на боку полезно для мозга То, как мы спим, не менее важно, чем то, сколько мы спим. Было установлено, что спать на боку для здоровья - очень полезно.
- 22.12.2016 16:28
Зимние каникулы 2016 в Черновцах - с 26 декабря Уже со следующей недели черновицкие школьники отправляются на зимние каникулы. Таким образом, каникулы под новый год в Черновцах решили увеличить.
- 22.12.2016 15:51
Сборная Украины в рейтинге ФИФА 22 12 2016 Международная федерация футбола 22 декабря опубликовала новый рейтинг национальных сборных.
- 22.12.2016 15:34
Йог практикует необычные позы в вагоне метро (фото) В Facebook на одной из общественных страниц в Гонконге были опубликованы странные фотоснимки. На них запечатлен один из пассажиров метро, одетый в самые обыкновенные серые брюки
- 22.12.2016 15:15
В Порубном огромные очереди в Румынию У пропускного пункта Порубное на границе с Румынией фиксируются километровые очереди.
- 22.12.2016 14:15
Семь стран назвали представителей на Евровидение 2017 Для участия в Евровидении-2017, которое состоится в Киеве, уже выбраны представители семи стран. Так, готовность к участию подтверждают представители
- 22.12.2016 13:22
Как связано повышение минималки с субсидиями Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, каким образом будет связано повышение минимальной зарплаты и коммунальные платежи. Напомним
- 22.12.2016 12:45
Взрыв на станции метро в Москве 22 12 2016 В четверг, 22 декабря, в переходе станции метро Коломенская в Москве прогремел взрыв. Как стало известно, инцидент
- 22.12.2016 11:42
В организме человека может появиться новый орган А точнее, врачи предлагают выделить часть организма в качестве отдельного органа. С таким предложением выступили
- 22.12.2016 11:18
Создаем новогоднее настроение: советы Перед зтимними праздниками, пожлуй, самым главным является пресловутое новогоднее настроение
- 22.12.2016 10:40

Всі новини