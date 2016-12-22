



Цвет глаз у всех людей - одинаковый - 22.12.2016 10:27

Ученые из США сделали удивительное заявление. По словам исследователей, у всех людей на планете одинаковый цвет глаз - карий, за который отвечает вырабатываемый в передней части глазного яблока пигмент. А голубы и зеленые глаза являются ничем иным, как иллюзией.

Так, специалисты утверждают, что пигментация радужной оболочки глаз у всех людей без исключения - коричневая. Однако цвет глаз люди могут воспринимать по-разному, в зависимости от длины волны того или иного участка впектра в отраженном свете.

Меланин - разбавленное вещество - определяет цвет глаз человека. Данное вещество накапливается у людй в радужной оболочке глаз. В определении конецентрации меланина у людей играет роль наследственность, и им определяется цвет дня оболочки.

Так, если у человека радужные оболочки светлые, то свет легко приникает к глазному дну и отражается. Искривление пространства приводит к тому, что мы видим светлые глаза. По утверждениям физиков, отраженные от дна волны света при короткой длине передают голубой или зеленый цвет глаз.

У тех людей, у которых карие глаза, концентрация меланина высокая. Это означает, что солнечный цвет не отражается дном их глаз.

Платиновая Буковина

Всі новини