



В теракте в Берлине могли погибнуть украинцы - 22.12.2016 10:11

По информации главы Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина, двое украинских граждан могли стать жертвами теракта на рождественской ярмарке в Берлине 19 декабря.

Климкин отметил, что необходимо дождаться результатов ДНК-экспертизы, которая позволит дать точный ответ на этот вовпрос.

Предполагается, что в результате берлинского теракта могли погибнуть двое украинцев - мужчина и женщина.

Напомним, вечером 19 декабря в Берлине на площади Брайтшайдплатц во время проведения рождественской ярмарки в толпу людей въехал на большой скорости грузовик. В результате происшествия погибло 12 человек. Около 50 людей пострадали.

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