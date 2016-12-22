В теракте в Берлине могли погибнуть украинцы- 22.12.2016 10:11
По информации главы Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина, двое украинских граждан могли стать жертвами теракта на рождественской ярмарке в Берлине 19 декабря.
Климкин отметил, что необходимо дождаться результатов ДНК-экспертизы, которая позволит дать точный ответ на этот вовпрос.
Предполагается, что в результате берлинского теракта могли погибнуть двое украинцев - мужчина и женщина.
Напомним, вечером 19 декабря в Берлине на площади Брайтшайдплатц во время проведения рождественской ярмарки в толпу людей въехал на большой скорости грузовик. В результате происшествия погибло 12 человек. Около 50 людей пострадали.
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