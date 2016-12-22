Боевики прекращают атаки на Светлодарской дуге- 22.12.2016 09:47
Попытки атаковать позиции сил АТО в районе Светлодарской дуги боевики на Донбасе решили прекратить. Такую информацию озвучивает Леонид Матюхин, глава пресс-центра штаба антитеррористической операции.
Прошедшая ночь, по словам Матюхина, прошла относительно спокойно. В течение дня террористы использовали различные виды вооружения, в частности, артиллерию 122 мм калибра.
При этом, террористы уже не пытаются вернуть потерянные позиции либо атаковать новые. На второй день боя противник пытался наносить атаки несколькими группами. Однако в результате боевых действий одну из групп террористы практически потеряли, попыток атаковать они больше не предпринимали.
При этом, прошлой ночью имел место минометный обстрел Авдеевки и Красногоровки. Также боевики применяли крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.
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