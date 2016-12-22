



Минфин - стопроцентный владелец ПриватБанка - 22.12.2016 09:31

100% акций ПриватБанка были переданы в собственность Министерства финансов Украины за 1 гривну. Об этом говорится в официальном заявлении Минфина. Таким образом, государство теперь является гарантом выполнения всех обязательств перед клиентами банка по сохранению валюты вкладов, а также повыполнению другх условий.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц также отмечает, что в дальнейшем докапитализация ПриватБанка позволит гарантировать физическим и юридическим лица-клиентам банк выполнение обязательств, сохранения вкладов и других условий, которые предусмотрены подписанными договорами.

Стоит отметить, что по состояни на конец третьего квартала валютные обязателства ПриватБанка составляли 4,8 миллиардов долларов, что составляет 52% всех обязательств. Средства вкладчиков из этой суммы составляют 4 миллиарда. Такие данные озвучивает агентство Fitch.

В то же время, НБУ отмечает, что валюттные резервы банка составляют 15,4 миллиарда долларов. Потребность в докапитализации оценивается в 148 миллиардов гривен, что равняется 5,6 миллиардов долларов.

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