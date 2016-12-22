



В Вижнице устроят самую большую коляду - 22.12.2016 09:17

Во многих населенных пунктах Буковины, в особенности - на Вижниччине, уже начались мероприятия по случаю празднования Нового года и Рождества.

К слову, не обошлось и без торжественного открытия новогодней елки в День Святого Николая 19 декабря.

В Вижницком районе области ряд праздничных мероприятий стартует с 3 января. В Вижнице на площади Темистокля Версты запланирована праздничная встреча со сказочными персонажами для местных деток.

А 8 января на площади Героев Майдана ученики и студенты запоют колядки. Кроме того, в районном фестивале "Самая большая коляда в самом маленьком городе" примут коллективы различных учреждений города. Также будет организована ярмарка выездной торговли. Уже в ночь с 13 на 14 состоится празднование традиционной Вашковецкой Маланки.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини