В Вижнице устроят самую большую коляду- 22.12.2016 09:17
Во многих населенных пунктах Буковины, в особенности - на Вижниччине, уже начались мероприятия по случаю празднования Нового года и Рождества.
К слову, не обошлось и без торжественного открытия новогодней елки в День Святого Николая 19 декабря.
В Вижницком районе области ряд праздничных мероприятий стартует с 3 января. В Вижнице на площади Темистокля Версты запланирована праздничная встреча со сказочными персонажами для местных деток.
А 8 января на площади Героев Майдана ученики и студенты запоют колядки. Кроме того, в районном фестивале "Самая большая коляда в самом маленьком городе" примут коллективы различных учреждений города. Также будет организована ярмарка выездной торговли. Уже в ночь с 13 на 14 состоится празднование традиционной Вашковецкой Маланки.
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