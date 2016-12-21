Численность населения Черновцов и Буковины

- 21.12.2016 16:57
Численность населения Черновцов и Буковины

Согласно информации управления статистики Черновицкой области, на Буковине проживало по состоянию на 1 ноября 2016 года 908,9 тысяч человек, из которых в городских поселениях проживало 391,5 тысяч человек. Естественное и минрационное сокращение привело к общему уменьшению численности жителей Черновицкой области - на 975 лиц.

В период с января по октябрь нынешнего года в области родилось 8574 ребенка, что меньше на 505 детей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Традиционно, рождаемость в сельской местности выше, чем в городской. На 1000 населения приходится 12,3 ребенка в сельской местности и 10 в городских поселениях.

В указанный период умерло 9348 человек, среди которых - 85 детей младше 1 года.

Численность города Черновцы по состоянию на 1 ноября составила 266,3 тысячи человек. Численность населения Першотравневого района составила 82 тысячи лиц, 29,4 тысячи лиц проживают в Садгорском районе, и 154,9 тысяч человек - в Шевченковском районе города. Численность населения города за период с января по октябрь уменьшилась на 63 человека.

В Черновцах за указанный период времени на свет появилось 2132 ребенка, умерло 2124 человека, среди которых - 22 ребенка младше 1 года. Имел место естественный прирост населения - 8 человек.

 

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: население черновцов, численность населения черновицкая область

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