Охендовскому выбрали меру пресечения

- 21.12.2016 15:19
Охендовскому выбрали меру пресечения

Председателю ЦИК Михаилу Охендовскому в Соломенском районном суде Киева назначили меру пресечения в виде личного обязательства до 13 февраля 2017 года. Решение было принято судьей Виталием Украинцем.

Таким образом, ходатайство было удовлетворено частично. По словам прокурора Владимира Кривенко, данное решние планируется обжаловать.

Что касается Охендовского, то он планирует консультироваться с адвокатами по поводу того, стоит ли обжаловать данное решение. При этом, в ближайшее время он не планирует выезжать за границу, и будет находиться дома в течение новогодних праздников.

Адвокат Андрей Смирнов, который представляет интересы Охендовского в суде, отметил, что сообщение о подозрении и уголовное производство его подзащитного - это попытка скрыть отсутствие успехов в работе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Смирнов также отметил, что в материалах данного дела есть экспертиза, которая оправдывает Охендовского. В целом, сторона защиты отмечает, что дело о "черной бухгалтерии" не имеет никакой перспективы.

 

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Ключові слова: Михаил Охендовский, суд над Охендовским, мера пресечения Охендовского

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