



Сирийские экстремисты ответственны за убийство посла - 21.12.2016 14:42

Сирийская коалиция умеренных и экстремистских группировок "Армия завоевания" ("Джейш аль-Фатх") заявила, что ответственность за убийство российского посла в Турции лежит на них. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте иракского телеканала Al Sumaria.

Отметим, что в данную коалицию входит группировка радикалов "Джебхат Фатх аш-Шам", которая ранее была известна под названием "Фронт ан-Нустра". Ее еще называют сирийским ответствлением "Аль-Каиды".

Террористы заявили, что убийство Андрея Карлова является местью за Алеппо.

Напомним, что инцидент произошел в прямом эфире во время торжественного открытия фотовыставки "Россия глазами турок" 19 декабря. Карлов выступал с речью, когда на него напал 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Турецкий полицейский совершил серию огнестрельных ранений, в результате которого посол скончался. Самого же стрелявшего ликвидировали бойцы турецкого спецназа.

Платиновая Буковина

Всі новини