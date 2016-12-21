Сирийские экстремисты ответственны за убийство посла- 21.12.2016 14:42
Сирийская коалиция умеренных и экстремистских группировок "Армия завоевания" ("Джейш аль-Фатх") заявила, что ответственность за убийство российского посла в Турции лежит на них. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте иракского телеканала Al Sumaria.
Отметим, что в данную коалицию входит группировка радикалов "Джебхат Фатх аш-Шам", которая ранее была известна под названием "Фронт ан-Нустра". Ее еще называют сирийским ответствлением "Аль-Каиды".
Террористы заявили, что убийство Андрея Карлова является местью за Алеппо.
Напомним, что инцидент произошел в прямом эфире во время торжественного открытия фотовыставки "Россия глазами турок" 19 декабря. Карлов выступал с речью, когда на него напал 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Турецкий полицейский совершил серию огнестрельных ранений, в результате которого посол скончался. Самого же стрелявшего ликвидировали бойцы турецкого спецназа.
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