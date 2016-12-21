



Студент снял фильм о похитителе смартфона (видео) - 21.12.2016 14:24

Студент из Нидерландов увидел, что вор похитил его смартфон, и решил использовать этот факт весьма оригинальным способом. За похитителем студент следил с помощью специального приложения, благодаря чему удалось снять фильм о жизни незнакомого мужчины глазами гаджета.

У Энтони Ван дер Меера из художественной Академии имени Виллема де Коонинга ранее уже украли смарфтон. Как выясниловь, в Нидерландах каждую неделю в полицию сообщают в среднем о 300 подобных случаях. Потому студент решил составить представление о людях, которые идут на кражу айфонов.

Для того, чтобы провести особый эксперимент, Энтони купил смартфон и установил на нем приложение Cerberus для удаленного управления. Название приложения студент изменил, спрятал, а также сделал так, чтобы его невозможно было удалить. Оставленный на видном месте гаджет приглянулся мужчине средних лет, и он решил присвоить его себе.

Через некоторое время приложение сообщило прежнему хозяину смартфону, что язык гаджета был сменен на арабский, а потом в устройство была поставлена новая SIM-карта. С помощью программки удалось также узнать, как выглядит вор, о чем и с кем он говорит по телефону, какими маршрутами пользуется. Энтони удалось также узнать, что похититель ходит на свидания, смотрит порно и даже звонит в службы секса по телефону.

Полученные с помощью программы данные позволили смонтировать фильм продолжительностью 21 минуту. Ван дер Меер отметил, что сбор материала даже позволил изменить мнение о человеке, укравшем у него телефон. Вор все время переезжал с места на место, нередко оставался на ночлег в приютах для бездомных. Спустя какое-то время смартфон даже пропал из сети. Студент забеспокоился, позвонил на гаджет и предложил встретиться. Впрочем, мужчина отказался, после чего смартфон снова пропал из сети. Узнать о судьбе человека можно будет только тогда, когда он подключится к Интернету.

Фильм можно посмотреть ниже:

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