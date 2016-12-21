Террористы перекинули бронетехнику к Светлодарску- 21.12.2016 12:37
Как сообщают в группе Информационное сопротивление, ситуация на Светлодарской дуге в зоне АТО продолжает сохранять острый характер. По имеющейся информации, к линии соприкосновения боевики выдвинули несколько групп бронетехники, в том числе и танки. Перемещения техники осуществляются в некоторых случаях под прикрытием обстрелов минометов 82 и 120 калибра.
При этом, несколько пехотных групп террористов были зафиксированы на участке между населенными пунктами Логвиново и Гурты. Разведка осуществлялась непрерывно вдоль переднего края, также осуществлялся обстрел позиций АТО из ручных гранатометов и автоматического стрелкового оружия.
Утром 18 декабря, напомним, российско-террористические формирования начали атаковать позиции Вооруженных сил Украины в районе Светлодарской дуги. В штабе АТО информируют, что в течение боя, который продолжался порядка 2 часов, силовики смогли нанести серьезный урон террористам. В то же время, из числа ВСУ также были погибшие и раненные.
По состоянию на утро среды, 21 декабря, позиции сил АТО в районе Светлодарска попали под артиллерийский обстрел боевиков.
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